Предотвратить опасное развитие ситуации можно исключительно через ответственный диалог, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законные требования Белграда о немедленном освобождении помощника главы канцелярии по делам Косова и Метохии Игора Поповича, удерживаемого косовоалбанской стороной, должны быть выполнены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Законные требования Белграда о немедленном освобождении Поповича должны быть выполнены, - подчеркивается в комментарии. - Предотвратить опасное развитие ситуации в крае можно исключительно через ответственный диалог заинтересованных сторон на основе международного права с опорой на краеугольную резолюцию СБ ООН 1244".

"Приштинские "власти" совершили очередной акт беззакония, направленный против сербов. Видим в произошедшем очередное наглядное проявление набирающего обороты террора против сербских жителей, еще одно доказательство стремления "премьера" Альбина Курти деморализовать их, заставить покинуть свои дома, - указала дипломат. - Налицо циничная провокация в русле не прекращающихся в Косове этнических чисток".

По ее словам, Попович является членом сербской делегации, участвующей в диалоге Белград - Приштина при посредничестве Евросоюза. "Лишение его свободы вполне очевидно указывает на нежелание косоваров следовать по пути урегулирования проблемы Косова дипломатическими средствами, подтверждает настрой местных албанских радикалов торпедировать любые шаги, ведущие к долгосрочному и устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях", - говорится в комментарии.

"Судя по отсутствию внятной реакции на происходящее со стороны ЕС как куратора переговорного процесса, в Брюсселе по-прежнему не собираются препятствовать чинимому косоварами антисербскому террору, попросту умывают руки, - сказала Захарова. - К сожалению, это не удивляет: "цивилизованная Европа" окончательно утратила остатки авторитета, неспособна решать собственные внутренние проблемы и тем более - помочь другим".