Действующий врио губернатора региона также представил кандидатов в Совет Федерации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Действующий врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подал в региональную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Четыре месяца назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин доверил мне возглавить родную для меня Свердловскую область. Это серьезный вызов и множество задач, которые я обязан решить и решаю каждый день. <...> Сегодня подал в избирком необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области", - написал Паслер.

Паслер также представил кандидатов в Совет Федерации. Среди них - председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор от исполнительной власти региона Виктор Шептий.

Ранее в избирком представили документы Рант Краев от партии "Новые люди", Андрей Кузнецов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Александр Ивачев от КПРФ и Александр Каптюг от ЛДПР.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область. Этап выдвижения на досрочных выборах губернатора Свердловской области завершится 25 июля.