Это документы, которые поступают сразу к применению после подписания их президентом, что существенно приближает реализацию всех их положений, отметил заместитель председателя Госдумы

УЛЬЯНОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 70% принимаемых государственных законов в России - законы прямого действия, которые вступают в силу после подписания президентом. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в ходе рабочей поездки в регион.

"Сегодня более 70% принимаемых государственных законов - законы прямого действия. Это законы, которые поступают сразу к применению после подписания их президентом. Это существенно приближает реализацию всех положений, на которые направлено действие закона", - сказал он.

Бабаков добавил, что в ходе весенней сессии в Госдуме велась работа по нескольким основным направлениям и в числе главных была тема спецоперации. "Это поддержка наших воинов не только на поле боя, создание необходимых условий для того, чтобы действия велись достаточно эффективно, чтобы сохранять жизнь нашим бойцам, обеспечивать их необходимым современным вооружением. Это и забота об их семьях. <…> Мы обсуждаем те программы, которые будут лежать в основе уже конверсии, то есть интеграции людей, которые будут после победы возвращаться домой и, соответственно, вливаться в наше общество во всех сферах - и в производственных, и в интеллектуальных", - уточнил он.

Еще одним ключевым направлением Бабаков назвал работу над реализацией национальных проектов. "В послании Федеральному собранию президент сформулировал задачи, которые сегодня законодательно обеспечены на 100%. То есть мы все поручения, которые были даны Госдуме, выполнили на 100%. Это означает, что сегодня переход к реализации национальных проектов, в основе которых лежит новое качество жизни, это не количественные показатели, это не только рост зарплаты, рост доходов, это прежде всего новое качество жизни, когда социальная сфера, наука, образование и остальные переходят на первый план, и ради этого начинает работать вся экономика. Вот это становится приоритетом, и мы постарались обеспечить законами эту сферу", - пояснил он.

Одной из болезненных тем для общества заместитель председателя Госдумы назвал тему миграции. "Здесь мы отработали достаточно много, чтобы поставить препятствия на пути нелегальной миграции и разобраться с трудовой миграцией, которая призвана решать наши задачи не в ущерб каких-то направлений, а именно, исходя из уважения наших интересов, культуры, образования, признания всего этого и решения тех задач, которые по какой-то причине не могут быть решены внутренними усилиями. Это именно дополнение, но не приоритет, с точки зрения привлечения в нашу экономику", - отметил Бабаков.

В числе основных тем вице-спикер Госдумы также назвал переход к новой экономической модели. "Новая экономическая модель должна реагировать на изменения в мире и в нашей стране. Мы сегодня говорим, что приоритетом является суверенитет нашей страны, прежде всего, экономический суверенитет", - заявил он.