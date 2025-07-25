МИД РФ: становление многополярного мира наталкивается на конфронтацию с Запада

Замминистра Александр Панкин подчеркнул, что незаконные финансовые потоки и социальная защита являются крупными современными вызовами

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Становление многополярного мира и возникновение новых центров роста в лице БРИКС наталкиваются на конфронтационный настрой со стороны Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, текст выступления размещен на сайте российского дипведомства.

На министерской встрече "Группы двадцати" по вопросам развития по теме незаконных финансовых потоков и социальной защиты в ЮАР замминистра подчеркнул, что незаконные финансовые потоки (НФП) и социальная защита являются крупными современными вызовами. "В рамках реализации ЦУР мы обещали сфокусировать усилия на потребностях человека, "не оставить никого позади". Была определена задача ликвидировать неравенство в уровнях развития между странами, - отметил он. - Важнейшими инструментами в данном контексте рассматривались партнерство доноров и реципиентов и реформа глобальных экономинститутов в интересах развивающихся государств".

"С сожалением констатируем, что эти стратегические ориентиры так и не были воплощены в практические результаты. Отдельная позитивная динамика последних лет, имею в виду становление многополярного мира и возникновение новых центров роста в лице БРИКС, наталкивается на конфронтационный настрой со стороны Запада", - добавил Панкин.

Замглавы МИД РФ также отметил, что доминирующие элиты оставляют в прошлом честную экономическую конкуренцию. "Напротив, мирохозяйственная система превращается в арену противостояния, шантажа, диктата и политического давления, - добавил он. - Донорские обязательства, такие как выделение развитыми странами 0,7% ВВП на цели развития или 100 млрд в поддержку климатических действий, не выполняются и задвигаются на второй план. Беднейшим государствам теперь предлагается опираться на внутренние материальные источники - без изменения при этом дискриминационных внешних условий".

Удручающие прогнозы

Панкин обратил внимание на то, что "достижение к 2030 году отраслевых показателей ЦУР явно пробуксовывает, прогнозы прогресса самые удручающие". "Африканские страны относятся к числу наиболее уязвимых. Бывшие колонизаторы пытаются уже новыми методами возродить доминирование на континенте, усиливая его зависимость от донорской поддержки и кабальных займов, - подчеркнул замминистра. - Объем помощи, которая доходит до нуждающихся государств, существенно уступает потерям от незаконных финансовых потоков".

По его словам, в масштабах Африки НФП, по оценкам ЮНКТАД, составляют $50-90 млрд ежегодно, тогда как донорские вливания не превышают $60-65 млрд. "Наиболее подвержены их угрозе добывающие отрасли, где обосновались транснациональные корпорации западного мира. Деньги оседают в карманах его элит, лишая африканские правительства ресурсов, в которых они нуждаются для диверсификации экономики", - добавил высокопоставленный дипломат.

Запад саботирует взаимодействие

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия рассматривает борьбу с НФП как ключевой элемент глобальной экономстабильности. "Отмечаем беспрецедентный рост масштабов и изощренности финансовых махинаций, особенно нелегальных онлайн-операторов. Популярным инструментом для сокрытия происхождения средств и их трансграничного перемещения стали криптовалюты, они присутствуют в более 75% противоправных схем. В 2024 году только в России заблокировано свыше 1 300 веб-ресурсов, связанных с незаконной финдеятельностью", - отметил он.

Панкин обратил внимание на то, что виртуальные активы все чаще используются террористическими и организованными преступными группами. "Некоторые страны намеренно задействуют их для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и разжигания вражды", - добавил он.

По его словам, успешно противодействовать НФП можно только путем честной и открытой международной кооперации, налогового и антикоррупционного сотрудничества. "Особый импульс должен быть придан возврату похищенных активов. Тем не менее Запад упорно политизирует профильные многосторонние форматы, саботируя взаимодействие, - отметил замминистра. - Предвзятые антироссийские шаги по приостановке нашего членства в ФАТФ и Группе "Эгмонт" подорвали целостность глобальной сети по борьбе с отмыванием денег и сделали невыполнимыми ряд международных финрасследований. ЕС готов и к прямому грабежу - отъему иностранных суверенных финансовых активов, "замороженных" в их юрисдикции".

Замглавы МИД РФ отметил, что мировому большинству необходимо укреплять финансовую самостоятельность, устанавливать контроль над перемещением капиталов, снижая зависимость от ненадежной западноцентричной финархитектуры. По его словам, перспективные инициативы обсуждаются в рамках БРИКС, в том числе "по трансграничным платежам и совместной расчетно-депозитарной инфраструктуре (БРИКС Клир)". Замминистра подчеркнул, что РФ продолжит "содействовать укреплению суверенитета глобального Юга во всех аспектах".