Москва давно и последовательно предлагала решить украинский кризис через дипломатию, указал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Россия запросила на 31 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН, на котором предлагает обсудить попытки сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по Украине.

"Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад - прим. ТАСС) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует, - сказал Полянский, обращаясь к представителям западных стран. - Об этом мы подробно поговорим на отдельном, запрошенном нами на 31 июля заседании. На нем мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле".