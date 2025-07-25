Российская сторона предлагает обсудить "попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле"

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией для обсуждения срыва переговоров в Стамбуле, состоится 31 июля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник во всемирной организации.

"Да, заседание было запрошено и будет включено в расписание", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о том, будет ли удовлетворен запрос российской стороны.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Москва запросила на 31 июля отдельное заседание Совбеза. По его словам, на нем российская сторона предлагает обсудить "попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле".