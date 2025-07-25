Мэр Энергодара заявил, что артобстрелы города ВСУ в 2025 году участились

По словам Максима Пухова, ВС Украины обстреливают жилую застройку

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в 2025 году гораздо чаще бьют по городу-спутнику Запорожской АЭС, чем в 2024, заявил ТАСС мэр города Максим Пухов.

"Можно говорить о том, что за последнее время участились именно артиллерийские обстрелы жилой застройки нашего города, это очень и очень сильно тревожит. Этих обстрелов не было на протяжении практически всего 2024 года, за исключением ноябрьского обстрела. И в 2023 году их также практически не было", - сказал Пухов.

Он уточнил, что в ноябре 2024 года в результате артобстрела погиб молодой парень. В 2025 году удары артиллерии участились.

"Еще один удар был буквально неделю назад. Был нанесен в ночное время, но во время этого удара один из снарядов разорвался возле жилых домов, посечены были осколками и окна, и фасады дома. Второй снаряд угодил в кровлю неработающего детского сада. От детонации этого снаряда погибла женщина, которая находилась возле оконного проема рядом расположенного жилого дома", - сообщил мэр.

25 июля Энергодар подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Первый удар пришелся по многоквартирному дому на улице Курчатова, снаряд ВСУ пробил перекрытие, повреждена квартира на 9-м этаже, второй - по центру города, в результате чего на месте погибли женщина 1969 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

Кроме того, 25 июля беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию автостоянки пожарной части рядом с Запорожской АЭС. Повреждены семь гражданских автомобилей, жертв и пострадавших нет. Разгоревшийся в результате взрыва ландшафтный пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.