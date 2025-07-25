В качестве кандидатов ранее были зарегистрированы действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников от "Единой России" и секретарь по организационно-партийной работе регионального отделения КПРФ Сергей Шпотин

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала всех пятерых кандидатов, подавших документы для участия в выборах губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

"Сегодня на своем заседании избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала трех кандидатов на должность губернатора региона. Таким образом, все пять претендентов, подавших заявления о согласии баллотироваться, зарегистрированы", - говорится в сообщении.

Избирком зарегистрировал кандидата от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", заместителя директора - начальника отдела по делам архивов департамента культуры Костромской области Юрия Кудрявцева, кандидата от ЛДПР, пенсионера Юрия Миндолина, а также кандидата от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутата Костромской областной думы Николая Цвиля.

Ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников от "Единой России" и секретарь по организационно-партийной работе регионального отделения КПРФ Сергей Шпотин. Всего на выборы выдвигались пять кандидатов.