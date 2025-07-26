Глава движения «Другая Украина» заявил, что Зеленский сдал суверенитет страны и уничтожил ее экономику

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Единственной возможностью для будущего украинского народа станет воссоединение с Россией, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — сказал Медведчук.

«Уже шесть регионов этот выбор сделали, и это только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель», — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что «[Владимир] Зеленский преступно сдал суверенитет Украины, уничтожил ее экономику». «Институты государства разрушены, законы не соблюдаются. Страны уже нет, половина населения сбежала от преступного режима, массу людей хотят лишать гражданства, запретить голосовать», — перечислил политик.

И задался вопросами: «О каких выборах может идти речь, и о каком президенте какой страны?»

«Украины как государства нет, и восстановлению она не подлежит», — считает глава движения «Другая Украина».

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.