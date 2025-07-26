После скандала в Белом доме Зеленский дал понять, что подпишет все, что угодно, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Владимира Зеленского можно сегодня поменять хоть "на попугая", но Западу это невыгодно, иначе он "всех сдаст". Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Коллективный Запад может заменить Зеленского на кого угодно, хоть на попугая или дрессированную обезьяну, если ему это будет выгодно, но это абсолютно ничего не меняет для украинцев. Дело в том, что сегодня именно Зеленский предлагает себя странам Запада в качестве дрессированной обезьяны", - сказал он.

"[Президенту США Дональду] Трампу он дал понять, что подпишет все, что угодно. После скандала в Овальном кабинете стал шелковым и податливым, - продолжил Медведчук. - В отношениях с ЕС и Великобританией хорошо видны коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов. Зачем им сегодня менять Зеленского, который, лишившись кормушки, начнет всех сдавать, как он это по своему обыкновению делает?"

По словам Медведчука, будь Зеленский честным и последовательным политиком, за которого себя выдает, он ушел бы в отставку еще в 2020 году при первом коррупционном скандале, связанным со строительством дорог. "Но он вцепился в кресло президента мертвой хваткой и делает все мыслимое и немыслимое, чтобы удержаться, - сказал он. - И сегодня игроков коллективного Запада это устраивает".

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.