Пользователи нескольких стран стали жаловаться на неполадки в работе спутниковой системы Starlink, которую используют в военных целях союзники Соединенных Штатов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Зарубежные партнеры США, использующие в военных целях спутниковую систему связи Starlink в настоящее время и рассчитывающие на ее развитие в будущем, рискуют в любой момент потерять возможность управления вооруженными силами и средствами обороны. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По данным отчета сервиса Downdetector, пользователи ряда стран вечером 24 июля стали жаловаться на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink. Downdetector сообщил, что 60% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечали сбои в работе интернета, а 40% жаловались на полное отключение связи. В США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей, крупные сбои также фиксировались в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии. Один из украинских военных сообщил о прекращении работы системы Starlink у ВСУ по всей линии фронта.

"Все зарубежные партнеры США, которые в настоящий момент делают приоритетную ставку на возможности развития Starlink как базовую систему управления войсками, рискуют в определенный значимый момент остаться без возможности управления силами и средствами в рамках проведения военных кампаний, что в свою очередь формирует для них дополнительные уязвимости стратегического уровня", - прокомментировал Степанов сбой в работе Starlink.

Он пояснил, что подобные инциденты выявляют уязвимости систем управления, базирующихся на спутниковых возможностях, таких как Starlink. Эти уязвимости порождают необходимость в дублировании систем связи и управления. Тот факт, что официально озвученной компанией причиной сбоя были нарушения в работе информационного и коммуникационного обеспечения деятельности спутниковой связи, говорит о том, что не только воздействие на саму орбитальную группировку способно вызвать негативные эффекты, но и сама критически значимая наземная инфраструктура, которая размещена в центрах управления, также может подвергнуться воздействию. При этом к крайне негативным результатам могут привести простые технологические сбои.

Произошедший инцидент, продолжил эксперт, однозначно указывает на необходимость дублирования и эшелонирования информационных систем управления, а также повышения автономности роботизированных комплексов, которые в настоящий момент почти в 100% случаев требуют внешнего канала связи. По мнению Степанова, речь идет об актуализации возможностей алгоритмов искусственного интеллекта, повышающих автономность боевой техники, позволяя ей действовать самостоятельно, вне зависимости от устойчивости каналов спутниковой связи в конкретных заданных условиях и решать поставленные задачи.