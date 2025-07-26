Губернатор уточнил, что для запугивания жителей на правобережье киевский режим пытается убедить их, что с приходом России они якобы подвергнутся гонениям

ГЕНИЧЕСК, 26 июля. /ТАСС/. Киевский режим пытается вынудить жителей Херсонской области на обоих берегах Днепра покинуть территории, используя для этого психологическое и военное давление, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Противник со своей стороны, с правого берега, продолжает обстрелы всех мирных населенных пунктов. <...> Ничего сделать они не могут, но цель одна - посеять недоверие или посеять боязнь у живущих там, чтобы они уезжали оттуда, чтобы они не жили на своей земле. <...> На правом берегу все меньше и меньше жителей - противник делает все для того, чтобы и тех жителей запугать", - сказал Сальдо.

Губернатор уточнил, что для запугивания жителей на правобережье киевский режим пытается убедить их, что с приходом России они якобы подвергнутся гонениям.

"У нас есть информация, что распространяется пропагандистская идея: <...> русские вернутся, они вас за людей считать не будут, они вам паспорта выдавать не будут. Таким образом [представители киевского режима] делают все, чтобы даже те, кто остался, уезжал с правобережья Херсонской области. То есть идет тотальный противочеловеческий нажим на людей как на правом берегу, так и с помощью боеприпасов на левом", - подчеркнул глава региона.

При этом, отметил Сальдо, ВС РФ держат ситуацию под контролем и успешно наносят ответные удары по огневым точкам ВСУ.