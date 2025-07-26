Союз армян РФ: у Армении нет другой альтернативы, кроме как быть с Россией

Европа, с которой усиленно налаживает связи Армения, вряд ли стремится к сближению, полагает президент Союза Ара Абрамян

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Армения должна быть с Российской Федерацией, исторически являясь одной из самых близких стран для российского государства. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

Несмотря на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что у него очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, реальность другая, считает Абрамян. По его словам, отношения двух стран ухудшились.

"Я считаю, что мы должны быть с Россией, альтернативы сегодня у нас нет. К тому же ситуация не такая, что нас везде ждут, приглашают, а мы выбираем. Нас никто не приглашает, мы их просим. В Евросоюзе говорят: да, конечно. Но почему они так говорят? Потому же, почему и сегодня украинцам дают деньги и оружие: чтобы навредить России. Пашиняну предлагают то же самое, а он этого не понимает. Я боюсь, что он окончательно развалит <...> государство", - заявил Абрамян.

"Но у нас есть политические соглашения, документы, Армения - исторически одна из самых близких России стран, так что это не внутреннее дело Армении. К сожалению, сегодня мы должны также в России отстаивать свои интересы", - сказал Абрамян.

Всего в РФ проживают более 3 млн армян, это самая крупная диаспора. "Мы россияне, даже если у многих, как у меня, есть и гражданство Армении. Россия - наша родина", - подчеркнул Абрамян. По его словам, у армянского премьера нет программы созидательной работы с диаспорой. Президент союза напомнил, что еще до прихода Пашиняна к власти были приняты законы, лишившие граждан права голосовать за пределами республики. "Что касается отношения диаспоры к нынешней ситуации в Армении, то оно плохое. Они (в Армении - прим. ТАСС) говорят: мы идем в Европу, на Запад, в Америку. А я как-то перечислял 20 причин, почему мы должны быть с Россией. Пашинян к началу войны (в Карабахе в 2020 году - прим. ТАСС) снял профессиональных руководителей, сделал все, чтобы мы потеряли Карабах", - сказал Абрамян.

Президент союза считает абсурдными тиражируемые в подконтрольных Пашиняну СМИ тезисы о вине Москвы во всех проблемах Еревана. "Раньше 90-95% населения было пророссийским, а сейчас, к сожалению, народ боится", - сказал он.

Перспективы Армении в ЕС

Европа, с которой усиленно налаживает связи Армения, вряд ли стремится к сближению, полагает Абрамян. Он напомнил об отсутствии договора, который обеспечивал бы коллективную безопасность и позволял продавать армянскую продукцию в странах Евросоюза.

"Одни разговоры, одни обещания. Возьмите, например, Сербию. Они находятся в центре Европы, но они не в Евросоюзе. Другой пример - Болгария. Это была преимущественно сельскохозяйственная страна, а сегодня, находясь в Европе, она не может продавать свою продукцию, сельское хозяйство там уничтожено. И Армения, если очень захочет продавать свои товары на этом рынке, то не сможет. По ряду объективных причин. Нужно большое количество времени, чтобы модернизировать оборудование для экспорта овощных или фруктовых продуктов, консервов. Это не так просто. А слова - это только слова, ими продукцию не продвинешь на европейский рынок", - сказал Абрамян.