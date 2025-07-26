В ведомстве уточнили, что речь идет о бортовых аппаратно-программных устройствах распознавания государственных регистрационных знаков, они предназначены для установки на патрульные автомобили подразделений ГАИ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Территориальные подразделения МВД России получат 530 комплексов для установки на патрульные машины ГАИ, которые распознают регистрационные знаки автомобилей в транспортном потоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Согласно контрактам, к поставке предусмотрено 4 модели аппаратно-программных комплексов в количестве 530 единиц", - сказали в пресс-центре.

В МВД уточнили, что речь идет о бортовых аппаратно-программных комплексах распознавания государственных регистрационных знаков, они предназначены для установки на патрульные автомобили подразделений ГАИ, которые осуществляют контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. Контракты заключены ФКУ "Дирекция программы ПБДД".

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в начале июля сообщил, что в 2025 году в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни" заключены госконтракты на поставку и оснащение патрульных автомобилей ДПС аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания регистрационных знаков транспортного средства. Они предназначены для выявления в потоке автомобилей, находящихся в розыске, а также способны вычислять водителей, лишенных права управления. При этом он не уточнил их количество.