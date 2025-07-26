Председатель ЦИК России выразила уверенность, что РФ, несмотря на внешнее давление, остается опорой традиционных ценностей и нравственных ориентиров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в странах Запада все более заметен разрыв между обществами и правящими элитами, а также между интересами народов и политической бюрократией. По ее мнению, этот процесс может стать началом оздоровления западных обществ.

"Очень хочется надеяться, что все-таки в Европе, и мы это чувствуем, все больше нарастает разрыв между людьми, обществами и их ценностями - с одной стороны, и евробюрократией - с другой. Эта бюрократия зачастую действует вразрез с интересами своих народов", - сказала Памфилова, выступая на форуме "Территория смыслов".

Она выразила уверенность, что этот раскол будет только углубляться, что в перспективе может привести к переосмыслению происходящего и оздоровлению общественно-политических процессов. "Хотелось бы верить, что все-таки разум победит. Но это, в том числе, зависит от того, как мы будем действовать сами", - подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова также отметила, что Россия, несмотря на внешнее давление, остается опорой традиционных ценностей и нравственных ориентиров. По ее словам, именно российское общество сегодня противостоит глобальной деградации и "цивилизационному тупику", навязываемому извне.