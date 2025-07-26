Власти РФ заинтересованы в ликвидации неравенства, указал заместитель министра иностранных дел

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Политика России направлена на создание справедливой системы международных отношений, которая будет способствовать поступательному развитию всех народов всех стран планеты, включая африканские. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, который прибыл в ЮАР для участия в заседаниях Группы двадцати (G20) по вопросам развития.

"Россия заинтересована в ликвидации неравенства, чтобы африканские и другие развивающиеся страны не только имели равный доступ к ресурсам и финансам, но и участвовали в управлении различных международных институтов, включая экономические, чтобы там звучал их голос, - сказал он. - Сейчас, в условиях существования по сути колониальных практик стран Запада по отношению к Африке невозможно говорить об их стабильном развитии и социальном прогрессе. Речь идет о кардинальном переустройстве всего мирового порядка, о демократизации международных отношений. Страны Африки видят политику РФ, направленную на достижение этих целей".

Панкин отметил, что страны Африки понимают необходимость коренных изменений в мире. "Лидеры африканских стран открыто говорят, что на подачках в виде помощи далеко не уедешь, - сказал заместитель главы МИД РФ. - В Африке есть понимание, что в мире нужно менять правила игры с тем, чтобы вырваться из постколониального порядка. Эта задача имеет срочный характер, так как сейчас в мире вообще идет игра без правил со всеми тарифными войнами, санкциями, политическим давлением".

Председательство ЮАР в G20

Панкин возглавляет российскую делегацию на заседаниях Рабочей группы по вопросам развития G20, которая открылась в пятницу в южноафриканском городе Скукуза на северо-востоке страны. "В центре повестки дня Рабочей группы стоят вопросы противодействия незаконным финансовым потокам и укрепление системы социальной защиты в интересах развития, - сказал он. - Существует парадоксальная ситуация, когда размер притока капитала в страны Африки соответствует его оттоку из них. Иными словами, речь идет об эксплуатации африканских стран и в первую очередь их природных богатств. При этом у самих государств и народов Африканского континента практически ничего не остается от продажи ресурсов. Такое положение должно быть изменено, так как оно создает глобальный дисбаланс, угрожающий стабильности мира".

Заместитель главы МИД РФ высоко отозвался о председательстве ЮАР в "двадцатке", которое началось 1 декабря 2024 года и завершится в ноябре. "ЮАР хорошо председательствует в G20, она хорошо взялась за дело, - отметил Панкин. - Половина срока южноафриканского председательства прошла, сейчас июль. ЮАР удалось провести заседания огромного количества рабочих групп по разным направлениям, Претория четко обозначила приоритеты своего председательства. Еще будут министерские заседания до саммита, который пройдет 22 - 23 ноября".

По словам Панкина, российская сторона довольна председателем. "Между ЮАР и РФ в рамках G20 есть хорошая координация, - сказал он. - Между нами есть взаимопонимание и поддержка. В целом ЮАР удается удерживать работу G20 в неконфронтационном ключе, создавая возможности для достижения договоренностей с участием всех стран группы там, где они возможны".

БРИКС и "двадцатка"

Александр Панкин заметил, что существуют совпадения в перечне вопросов, над которыми сейчас работают БРИКС и G20 под председательством ЮАР. "Есть общие темы повестки дня, и это естественно, так как проблемы, с которыми сталкиваются ведущие страны мира, носят схожий характер, - указал он. - Тематика БРИКС актуальна для всего мира, а страны БРИКС входят в G20. Правда, следует учитывать, что БРИКС предлагает более сильные решения, чем G20. Это происходит по той причине, что БРИКС объединяет страны, которые по большому счету являются единомышленниками. В G20 ситуация несколько иная, так как там есть водораздел между Западом и развивающимися странами. Это создает трудности на путях достижения компромисса".

Заместитель главы МИД РФ добавил, что среди стран БРИКС в G20 и других объединениях существует хорошая рабочая атмосфера, что позитивно сказывается на международных отношениях в целом. "Голос стран БРИКС хорошо слышен в G20, - сказал он. - Это касается и других площадок. Так, сейчас идет подготовка к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Там тоже есть пересечение тематики БРИКС и G20 по экономическим, финансовым, социальным вопросам, по вопросам климатическим и природоохранным".