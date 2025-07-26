По словам главы ЦИК, одним из главных рисков становится создание фейков и дипфейков с использованием искусственного интеллекта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Парламентариям необходимо разработать законодательные рамки для применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в избирательном процессе. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, соответствующее регулирование в настоящее время фактически отсутствует, что создает риски для легитимности выборов.

"Мы уже находимся в преддверии предстоящей [избирательной] кампании и видим вызовы, с которыми столкнемся. Применение искусственного интеллекта не всегда идет во благо, особенно в избирательных системах. При этом адекватного законодательства в этой сфере пока нет", - отметила Памфилова, выступая на форуме "Территория смыслов".

По ее словам, одним из главных рисков становится создание фейков и дипфейков с использованием ИИ. Это, как подчеркнула глава Центризбиркома, способно напрямую повлиять на общественное мнение и подорвать свободу волеизъявления граждан.

"Очень сложно опровергать фейки, сгенерированные искусственным интеллектом. Порой даже специалисты не могут отличить подделку от реальности. А если в этой гонке не будет четких правил, то мы рискуем столкнуться с масштабной манипуляцией общественным мнением", - предупредила она.

В качестве примера Памфилова привела случай в одном из регионов, где было распространено видео с дипфейком от имени известного кандидата. В ролике он якобы заявлял о снятии своей кандидатуры. "Многие восприняли это как реальное заявление. Хорошо, что наши коллеги вовремя отреагировали", - сказала она.

Глава ЦИК выразила уверенность, что с началом осенней сессии Госдумы потребуется активная работа над законодательным регулированием, "чтобы хотя бы к грядущим федеральным кампаниям были установлены базовые рамки и правила".