Захарова: даже квазиборьбы с коррупцией на Украине нет

Таким образом официальный представитель МИД РФ отреагировала на происходящие на Украине протесты против давления властей на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что на Украине нет даже квазиборьбы с коррупцией.

"Уже все понятно, что там происходит. Никакой реальной или даже квазипохожей, приближающейся к настоящей борьбе с коррупцией, никакой подобный процесс не Украине не происходил и не происходит", - сказала дипломат журналистам на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления. Таким образом она отреагировала на происходящие на Украине протесты против давления властей на Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на Украине "под давлением западников были созданы некие структуры, которые якобы должны были контролировать борьбу с коррупцией или носить некую функцию антикоррупционности или контроля за процессами антикоррупции". "Для чего это нужно было Западу? Конечно, не для того, чтобы Украина воспряла как свободное от коррупции государство, не для того, чтобы этот недуг был там побежден. А для того, чтобы контролировать потоки денег, которые проходят через Украину с Запада и для того, чтобы держать руку на пульсе, дальше использовать эту информацию в своих собственных целях", - объяснила Захарова.

По ее мнению, именно "поэтому, когда [Владимир] Зеленский сделал попытку каким-то образом все это отменить или переформатировать, Запад тут же напомнил, кто на Украине, кто на Банковой хозяин". Дипломат обратила внимание на последствия заявления Зеленского, "как его одернули, в том числе и публично, как сформировали вокруг Банковой соответствующую атмосферу". "И вот он (Зеленский - прим. ТАСС) не в пользу украинского народа, не для решения реальной проблемы, а только для исполнения западного заказа опять штампует законы", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что в последние годы на Украине всегда так и происходит. "И когда они кричат на Банковой или в Раде о том, что якобы Россия лишает их суверенитета и государственности, это абсолютная ложь, потому что суверенитета и государственности они лишили себя сами, то ли продавшись, то ли просто отдавшись, то ли не сумев оказать сопротивление под западным давлением", - заявила Захарова.

"Поэтому никакого отношения к борьбе с коррупцией ни эти институты - прежние или новые - не имеют. Это рычаги управления Банковой, Зеленским непосредственно, и отмывание тех колоссальных средств, которые поступают на Украину", - уверена российский дипломат. По ее словам, такие институты нужны для того, чтобы часть средств "опять возвращалась на прежние позиции - в западные же банки, фонды и так далее, часть уходила каким-то персоналиям, на часть закупались необходимые опять же Западу товары через их поставщиков". "Это способы контроля Запада за теми денежными потоками, которые они направляют", - указала Захарова. Она пояснила, что данные институты нужны "не с точки зрения борьбы с коррупцией, а только с точки зрения того, что они (Запад - прим. ТАСС) должны держать руку на пульсе и участвовать, и чтобы эти схемы не были нарушены и не нарушались".

"А то, что это все часть одной огромной коррупционной схемы, это, по-моему, уже понимают все, учитывая, что и оружие, и деньги, (передаваемые Западом Украине - прим. ТАСС), расползаются по всему миру, всплывают то там, то здесь. Доказательств уже предостаточно", - добавила Захарова.

Ситуация с НАБУ и САП

23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.

Летняя школа ДВФМ

Летняя школа ДВФМ для представителей госуправления открылась на базе мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в подмосковном Солнечногорске и объединила свыше 100 представителей из 42 стран. В летней школе принимают участие действующие молодые государственные служащие и парламентарии, в их числе представители Абхазии, Армении, Молдовы, Мали, Белоруссии, Италии, Сербии, Мексики, Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, а также других стран. Они приехали в рамках президентской программы "Новое поколение", реализуемой Россотрудничеством.