Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что с русофобией, как и с проявлениями ненависти по расовому, религиозному признаку, национальному признаку в отношении любых других национальностей, групп, общественных, социальных объединений, надо бороться.

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Международный день борьбы с русофобией должен быть учрежден. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления.

Дипломат обратила внимание на то, что 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. "Почему 27 января? Потому что в этот день Красная Армия, советские войска освободили концлагерь, один из концлагерей, но один из самых жестоких, чудовищных, страшных лагерей смерти, - напомнила она. - Так получилось как-то странно, что когда устанавливали этот день, а установлен он резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, то об этом помнили. То есть помнили, почему 27 января - потому что советские войска освободили Освенцим. А потом начали проходить года, и название резолюции и день остались, а то, почему этот день был обозначен, и почему он был выбран, и был выбран именно этот день, из памяти начало стираться. То есть проходили торжественные мероприятия, чтили жертв Холокоста, но никто не говорил, а кто же спас тех, кто не стал жертвой Холокоста, или тех, кто стал жертвой Холокоста, но выжил, благодаря кому остановилась эта фабрика смерти".

"Это великая подлость чтить жертв и предать забвению тех, кто спасал, и кто остановил эту фабрику смерти. Великая подлость. Ей нет прощения и не будет, поверьте мне, - добавила Захарова. - Я считаю, я укрепилась в этом мнении за последние годы, что должен быть уже Международный день борьбы с русофобией. Потому что русофобия - это такая же экстремистская, нацистская, а сегодня уже неонацистская идеология, которая убивает людей в прямом и в переносном смысле слова".

"Русофобии нет места на земле"

По словам дипломата, именно русофобия, пропаганда русофобии, которая была развязана со стороны Запада, привела к множеству трагедий. "Под знаменами, адскими знаменами русофобии поставляются вооружения террористическому киевскому режиму", - констатировала она.

Захарова подчеркнула, что с русофобией, как и с проявлениями ненависти по расовому, религиозному признаку, национальному признаку в отношении любых других национальностей, групп, общественных, социальных объединений, надо бороться.

"Почему я считаю, что с русофобией действительно нужно бороться как с явлением, - возможно в том числе, я думаю, что историки и общественные деятели могут об этом сказать лучше, чем я, - но в том числе потому, что наша страна, наши предки <...> пожертвовали своими жизнями, чтобы остановить нацизм и фашизм. И они в том числе в первую очередь заслужили, чтобы никогда русофобия не стала идеологией, а в некоторых случаях - даже государственной идеологией, которой есть место на этой земле", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Летняя школа ДВФМ для представителей госуправления открылась на базе мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в подмосковном Солнечногорске и объединила свыше 100 представителей из 42 стран. В летней школе принимают участие действующие молодые государственные служащие и парламентарии, в их числе представители Абхазии, Армении, Молдавии, Мали, Белоруссии, Италии, Сербии, Мексики, Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, а также других стран. Они приехали в рамках президентской программы "Новое поколение", реализуемой Россотрудничеством.