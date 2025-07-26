Захарова: переговоры и мир на Украине никогда не были в реальной повестке Запада

Слова "мирные переговоры", "вообще переговоры", "политико-дипломатическое регулирование" никогда не было истинным трендом или истинной философией Запада, указала официальный представитель МИД РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Мирные переговоры и урегулирование украинского кризиса никогда не были в реальной повестке Запада, иначе он перестал бы поставлять Киеву вооружение. Об этом заявила, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружения, наверное, они бы перестали спонсировать террористические акты, наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию. Но ничего из этого они не делают. Они, наоборот, обсуждают все более рьяно и все более агрессивно поставки вооружений, милитаризацию. Они все больше начинают использовать прямое агрессивное запугивание, в первую очередь своего населения", - сказала она журналистам на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления.

"Поэтому нужно смотреть в корень и понимать, что слова "мирные переговоры", "вообще переговоры", "политико-дипломатическое регулирование" никогда не было истинным трендом или истинной философией Запада, коллективного ли Запада, натовского ли Запада, отдельных его членов", - добавила дипломат.

Захарова отметила, что отдельные страны ЕС и НАТО пытаются возвысить свой полос и "остановить это безумие". "Но также мы видим этот каток, который идет и крушит все на своем пути, лишь бы только милитаризовываться, выделять все большие и большие бюджеты - то в помощь киевскому режиму на этот чудовищный терроризм, то для, так сказать, оформления своего военно-промышленного комплекса, то просто как дань Вашингтону", - продолжила дипломат.

По ее словам, нельзя не видеть того, что повышение оборонных расходов до 5% ВВП от каждого государства - члена НАТО является данью. "Вот их обложили данью. Поэтому им тут не до мира, очевидно. Нет ни одной предпосылки говорить о том, что коллективный Запад, НАТО всерьез понимает ценность мира или стремится установить его на Украине, или хоть как-то снизить там напряженность. Все свидетельствует об обратном. Вопреки тому, о чем говорит Россия, и вопреки тем действиям, которые Россия же предпринимает, и тем шагам, которые она совершает. Где-то просто проявляя добрую волю, где-то демонстрируя свое истинное стремление к настоящему миру - не квазимиру, не к псевдомиру, а к настоящему миру", - заключила Захарова.