Также Центризбирком не поддается сомнительным влияниям, указала глава комиссии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) не выполняет роль "электоральной обслуги" и не поддается сомнительным электоральным пристрастиям. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы [ЦИК РФ] очень чутко прислушиваемся и реагируем на вызовы и запросы наших избирателей, в первую очередь - всех участников процесса. При этом категорически отвергаем роль электоральной обслуги. Мы не идем на поводу у сомнительных или отдельных электоральных пристрастий", - заявила Памфилова на форуме "Территория смыслов".

Она отметила, что ЦИК параллельно с учетом мнения избирателей ведет активную просветительскую работу, в том числе среди молодежи, направленную на формирование ответственного, думающего и грамотного гражданина, который умеет делать осознанный выбор.