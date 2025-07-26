Лидер ЛДПР отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон нагнетают нарратив "российской угрозы"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Коалиция желающих" маниакально предпринимает те действия, что могут привести к противостоянию России с НАТО. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска о якобы готовности РФ к конфликту с альянсом к 2027 году.

"Коалиция желающих" маниакально "бьет в бубен большой войны". <...> Российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон нагнетают нарратив "российской угрозы" наряду с другими "западноевропейскими русофобами" для эскалации украинского конфликта и подрыва усилий по переговорам России и Украины на площадке Стамбула.

Лидер ЛДПР добавил, что Украина и помогающие ей страны Европы боятся мира. Антироссийские мифы и новые провокации берутся из-за закрытия глаз Европы на коррупцию и неонацистский режим на Украине с целью сохранения гегемонии в регионе.

По словам Слуцкого, "маски с многих западных псевдомиротворцев будут сброшены" на заседании Совета Безопасности ООН, на котором Россия предлагает обсудить попытки сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле.