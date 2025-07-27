Председатель СФ назвала ВМФ символом сильной России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот всегда был гордостью и символом сильного Российского государства, советские моряки одни из первых дали отпор врагу при вторжении гитлеровской Германии в Советский Союз в 1941 году. Об этом председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила в поздравлении с Днем Военно-морского флота России министру обороны Андрею Белоусову.

"Военно-морской флот всегда был и остается символом сильного Российского государства, нашей гордостью, одной из главных составляющих системы обеспечения национальной безопасности. <…> В год 80-летия Великой Победы мы отдаем долг памяти советским морякам. С первых минут вторжения фашистского агрессора в воздушное пространство Советского Союза они вступили в схватку c противником, открыв огонь с кораблей и береговых батарей по вражеским самолетам. И все годы Великой Отечественной войны отмечены их немеркнущими подвигами, ставшими частью нашей истории", - сообщила Матвиенко.

Сегодня флот обладает уникальным техническим и кадровым потенциалом, на нем служат отлично подготовленные специалисты, которые с честью решают задачи по охране морских рубежей России, неизменно проявляя мужество, выдержку, высокую гражданскую ответственность, добавила она.