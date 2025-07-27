Развитие отношений России и Киргизии отвечает интересам народов двух стран, указал президент РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве двух стран, отметив качественное наращивание двустороннего диалога государств.

"Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея - 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и сотрудничества на ключевых направлениях", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее динамичное развитие российско-киргизских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. "Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве", - добавил президент.

Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики - мира и процветания.

Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Киргизской Республикой была подписана 27 июля 2000 года.