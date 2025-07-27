Как отметил российский министр иностранных дел, благодаря совместным усилиям по претворению декларации в жизнь, "российско-киргизские отношения за минувшую четверть века вышли на качественно новый уровень"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме киргизскому коллеге Жээнбеку Кулубаеву указал на конструктивное взаимодействие между двумя странами в сфере внешней политики и безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Искренне признателен вам лично и всему коллективу МИД Киргизии за большой вклад в нашу коллективную работу по укреплению российско-киргизских отношений. Ее неотъемлемой частью является конструктивное взаимодействие на внешнеполитическом треке в интересах мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом", - говорится в обращении Лаврова по случаю 25-летия со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

Как отметил российский министр, благодаря совместным усилиям по претворению декларации в жизнь, "российско-киргизские отношения за минувшую четверть века вышли на качественно новый уровень". "Особое значение имеет то, что связи между нашими странами имеют в своей основе многовековую общую историю, полную ярких страниц, среди которых выделяется, прежде всего, Победа в Великой Отечественной войне", - отметил Лавров.