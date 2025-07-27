Власти Запорожской области могут награждать граждан Российской Федерации, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Награждение осужденного генерала Ивана Попова орденом за заслуги перед Запорожской областью - это прерогатива региона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это прерогатива руководства субъекта, своими региональными наградами [они] могут награждать граждан Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как вручение ордена оценивают в Кремле.

Речь, по словам представителя Кремля, идет о гражданине, который поражен в правах, который осужден. "Но я, насколько понимаю, юридически никаких препятствий для того, чтобы награждать, нет. Это, еще раз повторяю, прерогатива региональных властей, потому что речь идет о региональной награде", - подчеркнул он.

Бывший командующий 58-й армией, лишенный звания Попов признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Попова орденом за заслуги перед регионом.