В российской дипмиссии осудили произошедшее, добавив, что "подобным циничным и жестоким атакам нет места в современном мире"

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Посольство России в Иране выразило соболезнования семьям погибших при нападении террористов на здание суда города Захедан 26 июля на востоке страны.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.

В посольстве решительно осудили произошедшее, добавив, что "подобным циничным и жестоким атакам <...> нет места в современном мире".

26 июля неизвестные совершили нападение на здание суда в городе Захедан - административном центре провинции Систан и Белуджистан на востоке Ирана. В результате теракта погибли 6 человек, еще 20 получили ранения. Среди погибших есть женщина и грудной ребенок. Военнослужащим Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) удалось ликвидировать троих нападавших. По данным иранской гостелерадиокомпании, ответственность взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Зольм".