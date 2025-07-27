Песков: Путин в День ВМФ будет работать в Санкт-Петербурге

Президент России проследит за учениями флота и примет доклады адмиралов, сообщил пресс-секретарь лидера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота будет работать в Санкт-Петербурге, где проследит за учениями ВМФ и примет доклады адмиралов. О графике главы государства рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Будут учения Военно-морского флота, приуроченные ко Дню ВМФ, - анонсировал представитель Кремля. - Путин их посетит, выслушает доклады, посмотрит часть стрельб учебных и пообщается с нашими военачальниками".

Верховный главнокомандующий традиционно в июльские дни приезжает в Северную столицу, где начиналась славная боевая история российского флота. Президент принимает участие в праздновании Дня ВМФ, поздравляет командование и офицеров Военно-морского флота, а также инспектирует связанные с морской безопасностью или подготовкой флотских кадров объекты.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 года. С 2017 года по указу Путина в Санкт-Петербурге в честь этого праздника проходит Главный военно-морской парад. В этом году из соображений безопасности торжественный проход кораблей и вспомогательных судов был отменен.