Володин: будущее России и мира зависит от достижения целей СВО

Председатель Госдумы назвал происходящее на Украине страшным и трагичным

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Будущее России и других стран зависит от победы РФ в специальной военной операции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"От достижения целей специальной военной операции зависит будущее России и в целом зависит мир на нашей планете. <...> Для нас крайне важна победа. Это возможность иметь будущее не только нашего государства, но и других стран. Потому что только многополярный мир, построение справедливого мироустройства обеспечит возможность развития самостоятельного государства", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Председатель Госдумы назвал происходящее на Украине страшным и трагичным. "Это все происходит по вине тех, кто сегодня пытается удержать власть", - добавил Володин.

Поэтому, по его мнению, необходима консолидация общества и политических сил.