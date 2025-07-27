Председатель Госдумы отметил необходимость опыта и ответственности

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Возраст для политики не важен, необходимы ответственные и опытные политики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Для политики возрастов не существует, нет политиков молодых и пожилых. Есть политики ответственные, есть безответственные. Есть опытные, есть неопытные", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов".

По его мнению, можно приходить в политику в молодом возрасте, но с пониманием своих целей.

"Конечно, хотелось, чтобы в политику приходили ответственные и опытные. Но опыт - он на плечах. Но этот опыт надо набирать", - добавил председатель Госдумы.