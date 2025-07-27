Выборы в РФ проходят конкурентно, в них много участвующих, отметил председатель Госдумы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Состав Государственной Думы обновляется на 50% в каждый избирательный цикл в пять лет. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вы должны знать, что всего три депутата Государственной Думы переизбирались на протяжении всего срока полномочий Государственной Думы. То есть, на протяжении, начиная с 1993 года, когда впервые выборы состоялись, и до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня дошло только трое, а каждые пять лет на 50% Дума обновляется", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов".

По его мнению, выборы в РФ проходят конкурентно, в них много участвующих. На один мандат претендуют порядка 14 человек, отметил председатель Госдумы.