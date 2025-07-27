Володин призвал изучать не только опыт успеха, но и опыт поражений

Председатель ГД отметил, что жизнь сложная, суровая и несет много вызовов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Нужно изучать опыт поражений и неэффективных решений, а не опыт успеха и побед. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Все любят изучать успешный опыт, опыт успеха, опыт побед. На самом деле, на мой взгляд, правильно было бы изучать опыт поражения, опыт решений, которые не стали эффективными", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что жизнь сложная, суровая и несет много вызовов. Поэтому необходимо изучать в том числе и проблемы, чтобы в дальнейшем их избежать. "Можно отдыхать, можно наслаждаться жизнью, но вызовов стало больше", - добавил председатель Госдумы.