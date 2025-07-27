Президент, в частности, побеседовал с ветераном ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время поездки по Санкт-Петербургу вышел из машины пообщаться с жителями и гостями города, передает корреспондент ТАСС.

Он, в частности, побеседовал с ветераном ВМФ. Глава государства с улыбкой объяснил, что увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и решил развернуть автомобиль.

"Поздравляю с праздником! С днем флота!" - сказал президент и обнял моряка. "Берегите нашу Россию, - обратился к нему в ответ ветеран. - Берегите себя. Боритесь с фашизмом". "Мы так и делаем", - отреагировал Путин.

Моряк высказал уверенность в том, что российский народ сможет все. "Но при вашей поддержке, - заметил в свою очередь президент. - Это важно. Это не пустые слова. Поддержка народа в целом и таких людей, как вы". Мужчина рассказал, что отслужил свое - он был на Северном флоте - и теперь готов "умереть спокойно". "Ну ладно вам! Не надо! Надо жить и бороться", - ответил Путин. Позже в беседе с ТАСС моряк пояснил, что служил на флоте 40 лет назад, а сейчас он гражданский.

После этого к главе государства подошел мальчик. Он обратился с, по его собственным словам, "наглой просьбой": сделать совместное фото. Глава государства с удовольствием исполнил его желание.

Далее Путин направился к машине, а вся толпа встретила его радостными возгласами: "Браво!", "Слава Путину!", "Мы вас любим!". А после того, как кто-то крикнул: "С праздником!" - все остальные поддержали его протяжным "Ура!". Несколько горожан, стоявших рядом: подали ладонь - и каждому из них Путин пожал руку. Особое внимание он обратил на бывших моряков в тельняшках, для которых сегодняшний праздник - профессиональный. "Это называется - исполнение мечты в Питере", "Не поверят!" - делились в толпе впечатлениями от появления президента.

Когда глава государства наконец начал садиться в машину, он на прощание еще раз обернулся к толпе и, сложив руки рупором, крикнул: "С праздником!". А люди вокруг начали дружно скандировать: "Путин".