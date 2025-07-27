Президент отметил, что флот демонстрирует свои боевые возможности и качества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Военно-морского флота в боевой и рабочей обстановке является правильным, заявил президент Владимир Путин.

"[День ВМФ] - красивый праздник, но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях - это правильно, что отмечаем этот праздник в боевой и рабочей обстановке, все на местах, и флот демонстрирует свои боевые возможности и качества", - сказал президент, поздравляя личный состав ВМФ в Адмиралтействе после подключения по видеосвязи к учениям "Июльский шторм".

Он при этом еще раз поздравил моряков с Днем ВМФ. "Праздник, естественно, красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом - имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы РФ в целом и военно-морская составляющая в частности", - подчеркнул Путин.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 года. С 2017 года по указу президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге в честь этого праздника проходит Главный военно-морской парад. В 2025 году из соображений безопасности торжественный проход кораблей и вспомогательных судов был отменен.