Посол РФ: угрозы Рютте санкциями демонстрируют колониальный подход Запада

Посол России в Индии Денис Алипов отметил, что "колониальный образ мышления западных стран и чувство собственной исключительности не изменились"

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. Угрозы вторичными санкциями генерального секретаря НАТО Марка Рютте против Индии свидетельствуют о том, что колониальный образ мышления западных стран не изменился. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов.

Он отметил, что индийская общественность была шокирована заявлением Рютте, который пригрозил Индии 100-процентными вторичными санкциями США, если она продолжит торговать с Россией. "Вопиющее лицемерие главы НАТО вновь обнажает двойные стандарты Запада, который не хочет лишать себя выгод торговли с Россией, но при этом настаивает, чтобы другие страны заплатили за "нанесение поражения России любой ценой", - отметил российский посол в статье для индийской газеты The Economic Times.

По словам Алипова, индийские обозреватели обоснованно указали Рютте на то, что тот перепутал историческую эпоху и Индию с Голландской Ост-Индией. "Его заявления свидетельствуют, что колониальный образ мышления западных стран и чувство собственной исключительности не изменились", - подчеркнул Алипов.

"В этом суть политики НАТО в Европе, наступающей на суверенитет и законные интересы России. Россию победить невозможно, и безопасность в Европе не может быть достигнута за счет России", - указал он.

Ранее генсек НАТО заявил, что Индию, Бразилию и Китай могут ждать "очень жесткие" вторичные санкции в случае продолжения сотрудничества с Россией. Во всех трех странах отреагировали на эти заявления. Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал, что Нью-Дели особо предостерегает от практики двойных стандартов после заявлений Рютте о вторичных санкциях, включая потенциальную пошлину в размере 100%, для стран, продолжающих закупки российской нефти и газа. Джайсвал также подчеркнул, что обеспечение энергетических потребностей населения является для Нью-Дели главным приоритетом.