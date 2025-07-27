Захарова: ООН беззубо реагирует на нарушения прав русскоязычных в Латвии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комитет ООН по правам человека (КПЧ) беззубо реагирует на многочисленные нарушения прав русскоязычного населения Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала замечания КПЧ ООН по очередному докладу Латвии о выполнении своих обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.

"Приходится констатировать, что рекомендации комитета в адрес латвийских властей по исправлению имеющихся недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы в мягком, беззубом ключе в отрыве от реальной ситуации, в том числе в сфере дискриминации русскоязычного населения", - указала дипломат.

По ее словам, серьезные нарушения прав русскоязычного населения "не получили адекватной оценки ооновцев". "Комитет предпочел упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений "возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств", - продолжила Захарова. - В заключительных замечаниях говорится о том, что требование издавать оплачиваемые предвыборные материалы только на латышском языке может ограничить возможности языковых меньшинств принимать полноценное участие в избирательном процессе".

"Не в первый раз КПЧ предпочитает игнорировать тот факт, что "языковые" законодательные инициативы латвийских властей являются не сиюминутными конъюнктурными устремлениями, а логическим продолжением последовательной политики по выдавливанию русского языка и культуры за пределы территории этой страны, которую Рига проводит на протяжении более 30 лет", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Вместе с тем тот факт, что комитет ООН по правам человека, несмотря на свою явную политическую ангажированность, в заключительных замечаниях по докладу Латвии не смог полностью проигнорировать проблему дискриминации русских в этой стране, свидетельствует о серьезности, масштабе и системности русофобской политики Риги", - указала Захарова. При этом, как она отметила, "даже столь мягкие и "корректные" рекомендации этого договорного органа латвийские власти предпочитают не замечать и не предпринимать никаких конкретных шагов по их реализации".