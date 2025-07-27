Матвиенко прибыла в Женеву на Конференцию спикеров парламентов

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в Женеву на шестую Всемирную конференцию спикеров парламентов.

"Делегация Федерального собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом (МПС), 28-30 июля. [Она] выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в рамках общей дискуссии "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого", - сообщила пресс-служба СФ.

Также Матвиенко примет участие в 15-м Саммите женщин - председателей парламентов. Кроме того, она проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланирована беседа с председателем Межпарламентского союза Тулией Эксон.

В российскую делегацию также вошли заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, глава комитета ГД по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.