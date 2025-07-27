В Секции интересов РФ назвали русофобией сожжение флага России в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси считает проявлением русофобии сожжение российского флага на демонстрации против участия фехтовальщиков из России в проходящем в грузинской столице чемпионате мира.

Ранее 27 июля группа протестующих в Тбилиси против участия российских спортсменов в проходящем в Грузии чемпионате мира по фехтованию сожгла российских флаг. Несколько десятков активистов сперва устроили протест перед Дворцом спорта Тбилиси, где проходил турнир с участием российских фехтовальщиков. Они держали баннеры, в том числе оскорбительного характера.

"Обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию. Очевидная цель провокационных действий - использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны", - говорится в заявлении Секции, опубликованном в Telegram-канале.

В диппредставительстве также отметили, что, отдавая должное усилиям организаторов по проведению чемпионата на соответствующим уровне, ожидают, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, с тем чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний.