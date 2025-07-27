Премьер-министр посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и Госпиталь для ветеранов войн

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 28 июля приедет в Омск.

Как анонсировали в пресс-службе правительства, он посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и Госпиталь для ветеранов войн. Запланирована встреча с главой Омской области Виталием Хоценко. Мишустин всегда беседует с губернаторами во время поездок по российским регионам: речь заходит о текущей социально-экономической ситуации, актуальных проблемах, перспективных направлениях.

В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

На посту председателя правительства Мишустин приедет в Омск впервые. На прошлой неделе он посещал Дальний Восток (Амурскую область, Забайкалье) и Сибирь (Республику Алтай). Омская область также относится к Сибирскому федеральному округу.