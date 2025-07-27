Всего дистанционное электронное голосование пройдет в 24 регионах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в рамках предстоящих сентябрьских выборов стартовал в России. Всего ДЭГ в сентябре пройдет в 24 регионах.

Прием заявлений на ДЭГ начался в 00:00 мск в 22 регионах, где выборы разного уровня пройдут в течение трех дней. В их числе - Республика Карелия, Республика Коми, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Магаданская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Томская и Челябинская области, город Севастополь и Ненецкий автономный округ. Регистрация в этих регионах завершится 8 сентября.

С 29 июля подать заявку на онлайн-голосование смогут жители регионов, где выборы пройдут в два дня - Республика Северная Осетия - Алания и Курганская область. Для них регистрация завершится 9 сентября.

Для участия в ДЭГ необходимо зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (через "Госуслуги") и подать заявку. Кроме того, с 28 июля начнется прием заявлений на голосование по месту нахождения с использованием механизма "Мобильный избиратель".

Также с 28 июля по 8 сентября жители 19 из 20 регионов, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов, смогут подать заявку на участие в голосовании на 14 экстерриториальных участках, которые будут созданы в Москве. Голосование на этих участках пройдет с 12 по 14 сентября. Подать заявление можно будет через портал "Госуслуги".

Голосование на экстерриториальных участках в Москве будет проходить с помощью терминалов электронного голосования, которые установят в МФЦ, на станции метро "Курская" и в гостинице. Как подчеркнул зампред ЦИК Николай Булаев, создание таких участков расширяет возможности избирателей в реализации их прав. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в свою очередь заверила, что на участках будет организовано видеонаблюдение, охрана общественного порядка и работа наблюдателей.

В единый день голосования, 14 сентября, в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.