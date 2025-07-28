Эксперт Чеков: США наращивают ядерный арсенал

Как считает преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО МИД России, перспектив для нового договора между Москвой и Вашингтоном пока нет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Заключение Москвой и Вашингтоном нового соглашения, идущего на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока представляется маловероятным в связи с агрессивной политикой США по наращиванию ядерного арсенала. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт по вопросам международной безопасности, преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО МИД России Александр Чеков. В то же время, отметил он, возможно заключение нескольких соглашений, направленных на снижение рисков ядерной эскалации.

"Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к прогрессу в вопросах контроля над ядерными вооружениями в отношениях с Россией не новость. Ранее он выражал еще более амбициозные намерения, вплоть до идеи ликвидации всего ядерного арсенала США и России. Однако подобная риторика вступает в противоречие с текущей политикой Вашингтона в сфере стратегических вооружений", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, прежде всего, это касается запуска "масштабной программы разработки глобальной системы ПРО "Золотой купол", призванной защитить территорию США от ракетной угрозы". "Параллельно ведется модернизацию всех компонентов американской ядерной триады: стратегических бомбардировщиков, подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования", - добавил эксперт.

"Значимым фактором выступает продолжающаяся разработка новых видов нестратегического ядерного оружия, в первую очередь ядерной крылатой ракеты морского базирования SLCM-N. В первое президентство Трампа была введена практика оснащения американских подлодок баллистическими ракетами с маломощными боезарядами, потенциально усилившая риски ядерной эскалации", - отметил Чеков.

По его словам, США имеют планы размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Азии и Европе. "Активно обсуждается идея о необходимости наращивания американского ядерного арсенала для обеспечения одновременного сдерживания России и Китая", - добавил аналитик.

Логика Трампа

Говоря о логике стратегического курса администрации Трампа, эксперт отметил, что, "судя по всему, она базируется на тех же установках, что лежали в основе политики администрации президента Рональда Рейгана".

"В 1980-е годы Рейган также заявлял о готовности к переговорам [с СССР] по сокращению ядерных вооружений, даже высказывался за их полное уничтожение. И все это на фоне реализации масштабной программы наращивания американской военной мощи, крупнейшей со времен Второй мировой войны", - добавил Чеков.

По его словам, уже "во второй половине 1980-х - начале 1990-х годов Москва и Вашингтон заключили ряд крупных соглашений по сокращению ядерных вооружений". "Однако значительная часть американского истеблишмента пришла к убеждению, что Москва согласилась на такие сокращения в первую очередь в результате американского силового давления", - отметил аналитик.

Возможность нового договора между РФ и США

Для России проводимая США политика масштабного наращивания ядерного арсенала в разных регионах мира представляет угрозу, отметил Чеков. Поэтому важнейшим шагом к возможному заключению каких-либо договоренностей по стратегическим вооружениям должно стать урегулирование "общего кризиса двусторонних отношений". Эксперт напомнил, что в феврале 2023 года Россия "приостановила участие в ДСНВ именно в ответ на военную помощь Киеву со стороны Вашингтона".

Как указал собеседник агентства, "не стоит полностью исключать саму возможность российско-американских договоренностей в сфере стратегических вооружений: стороны могут принять на себя отдельные политические обязательства, к примеру, направленные на обмен информацией в целях снижения ядерных рисков".

"Однако перспектива быстрого согласования и заключения нового "большого договора" на замену истекающему в феврале 2026 года ДСНВ сегодня не просматривается", - заключил Чеков.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что США начинают работать с РФ над обсуждением перспектив дальнейшего сокращения ядерных вооружений. Президент подчеркнул, что истечение срока действия ДСНВ без его замены новым соглашением стало бы "большой проблемой для мира".