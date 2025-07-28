Глава РКЦ: визит Путина в КНР активизирует культурно-гуманитарное сотрудничество

Также поездка президента России в период празднования 80-й годовщины победы китайского народа над японскими захватчиками подтверждает особый уровень отношений между Москвой и Пекином, подчеркнула Татьяна Уржумцева

ПЕКИН, 28 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай приведет к очередной волне активизации культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказала глава представительства Россотрудничества в КНР, руководитель пекинского Российского культурного центра (РКЦ) Татьяна Уржумцева.

"Безусловно, визит Путина приведет к всплеску активности при взаимодействии России и Китая в культурно-гуманитарной сфере", - подчеркнула она.

Уржумцева уточнила, что визит в КНР президента РФ, который выступает в качестве первого лица в государстве, в период празднования 80-й годовщины победы китайского народа над японскими захватчиками подтверждает особый уровень отношений, поддерживаемых между Москвой и Пекином. По ее словам, это станет мощным стимулом и к активизации деятельности на площадке РКЦ в Китае.

"Это как реклама, стимул, задающий тенденцию в общественных отношениях, - пояснила она. - К нам придут новые заинтересованные лица, а это самое важное. Ведь в дальнейшем, и завтра, и послезавтра, они будут приходить к нам уже как давние друзья".

Как отметила Уржумцева, гости РКЦ всегда чувствуют, что "перед ними открыты двери". "Они могут погрузиться в культуру и искусство России, и спектр такой деятельности будет только расширяться, - добавила она. - Например, у нас намечаются кулинарные мастер-классы по русской кухне, которые будут транслироваться по всему Китаю. Используемые для этого продукты мы будем позиционировать как российские, либо связанные с нашей страной".

Культурные события, имеющие отношение к РФ

По словам руководителя представительства, популярность мероприятий в пекинском РКЦ постоянно растет. "У нас всегда полная запись, которая заполняется примерно за 30 минут с момента объявления, - рассказала она. - Мы делаем акцент именно на молодежи, будем проводить еще больше молодежных мероприятий".

Уржумцева отметила, что деятельность в указанном направлении относится к уровню так называемой народной дипломатии, которая имеет важное значение в укреплении китайско-российских связей. Как она напомнила, если двустороннее сотрудничество осуществляется между людьми, которые учились в России или имеют о ней хорошее представление, установление рабочих контактов и реализация совместных проектов осуществляются гораздо быстрее.

"И все больше представителей китайской молодежи едут в Россию на обучение. Соответственно, российские ребята приезжают сюда, - добавила глава РКЦ. - У них разные стимулы: кто-то стремится к большой карьере, которую в недружественном государстве было бы сделать непросто, кто-то хочет усовершенствовать языковые навыки, кто-то просто интересуется культурой. Мы помогаем выстраивать абсолютно нормальные человеческие отношения, создаем предпосылки для формирования партнерских контактов и оперативного решения рабочих вопросов на всех уровнях".

Как пояснила Уржумцева, чем больше аспектов согласовывается таким образом, "тем меньше остается проблем для высокой дипломатии". Она указала на важность изучения языков двух стран, оказания содействия тому, чтобы владеющие ими находили применение на практике своим знаниям.

"Лет пять назад мы проанализировали статистику по тем, кто изучает китайский в России. Тогда это было 80 тыс. человек, которые в той или иной степени им владели, - сказала глава РКЦ. - Однако, как выяснилось, только 20% из них работают по специальности. Разумеется, иметь китайский в качестве хобби - это прекрасно, однако нужно помнить, что этот язык, как и русский, высоко востребован в деловой среде, в политике, в сфере образования, в искусстве".

"Сегодня, когда мир разобщен стереотипами, а непонимание порождает конфликты, язык остается самым мощным оружием мира. Русский и китайский языки - это "двойной ключ" к Евразии", - подчеркнула она.

Сохранение памяти прошлых поколений

Уржумцева обратила внимание, что российско-китайские отношения в последнее время сохраняют беспрецедентно высокий уровень. "Это проявляется в большой активности общественности, не только на уровне первых лиц и правительственных кругов: с большим энтузиазмом проводятся совместные мероприятия, взаимные поездки, - сказала она. - Люди сами проявляют инициативу, и это очень приятно. А мы, безусловно, поддерживаем такие мероприятия, в том числе различные выставки, фестивали".

По словам руководителя центра, повестка этих культурно-гуманитарных событий "разнообразная и привлекательная, не только для старшего поколения, но и для молодежи". Уржумцева отметила, что российско-китайские мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы и ее празднованию, помогают людям лучше понять как историю, так и нынешние реалии, обогащая населения двух стран полезными знаниями о своем прошлом.

"Через опыт своих семей, дедов и отцов мы уже по-другому относимся к нашей истории. Такие события помогают расшевелить память народа, которую нельзя обмануть, стереть, а значит, и изменить, - пояснила она. - Это основа, от которой можно отталкиваться для того, чтобы следовать по намеченному пути, опора для формирования партнерских отношений, недопущения политического вакуума, нахождения выхода с опорой на ресурсы, которые имеются в нашем распоряжении".

Уржумцева уточнила, что при проведении соответствующих двусторонних мероприятий вырабатывается взаимное доверие. "И мы можем идти дальше, подниматься на новую высоту. Это как страховка, которая нужна каждому", - сравнила она.

Прагматическая составляющая

Глава РКЦ отметила, что Россия и Китай обладают масштабными рынками, где взаимно востребованы товары и услуги. Она выразила уверенность, что в будущем российско-китайское сотрудничество не будет увязываться исключительно с энергоносителями и сельхозпродукцией.

"Мы выходим на другие направления, в том числе в области высоких технологий, например, в высокотехнологичной медицине, - сказала Уржумцева. - Это равноправное партнерство, где задействованы технологии, научный потенциал, идеи и методы. Наверняка у нас будут совместные открытия на благо всех людей".

Кроме того, она указала на перспективность таких сфер деятельности, как дизайн, материаловедение и строительство. "К примеру, я на своем опыте знаю, что Россия может предложить Китаю первоклассный бетон, поверхность которого благодаря уникальным качествам пропускает свет: возведя стену из такого материала, через нее можно любоваться лучами солнца на восходе или закате", - заявила глава культурного центра.

Как считает руководитель РКЦ, помимо торговли и промышленного сектора, в российско-китайском сотрудничестве все большую роль будет играть сфера услуг. "Здесь тоже большие возможности для взаимодействия и обмена опытом, хотя понятия о том же комфорте в обеих странах в отдельных случаях могут быть разные. Речь идет о туризме, медицине и образовании", - добавила она.

Уржумцева напомнила, что Россия закупает в КНР широкий перечень продукции, а Китай наращивает импорт российских товаров. Она отметила, что по мере укрепления практического взаимодействия между двумя странами наблюдается процесс сближения и углубления взаимопонимания, благодаря чему появляются новые возможности для еще более эффективного партнерства.

В конце августа - начале сентября Путин посетит КНР с визитом, в ходе которого примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. В частности, 3 сентября в Пекине состоится масштабный военный парад, на котором Китай представит технику национального производства, находящуюся у него на вооружении.