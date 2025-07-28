Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в ДФО заявил, что России нужно упрочить позиции в Арктике, сохранить и преумножить статус великой мировой арктической державы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Государства ведут за арктические территории серьезную борьбу. Большие запасы полезных ископаемых, ценные породы рыб, Северный морской путь представляют большой интерес для различных стран, заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в обращении к участникам IV Всероссийского молодежного экологического форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся".

"Сегодня белых точек на карте нашей страны нет. Но за арктические территории по-прежнему ведется серьезная борьба. Большие запасы полезных ископаемых, ценные породы рыб, обилие водных биологических ресурсов, великий Северный морской путь представляют большой интерес для государств со всего мира. Наша задача - упрочить позиции России в Арктике, сохранить и преумножить статус великой мировой арктической державы", - отметил Трутнев.

По его словам, несколько столетий выдающиеся первооткрыватели - Семен Челюскин, Харитон Лаптев, Семен Дежнев - рискуя жизнями, преодолевали километры северных морей, шли по непроходимому снегу, сплавлялись по бурным рекам, чтобы Россия приросла арктическими территориями и другими богатейшими землями, расположенными за Северным полярным кругом.

При этом правительство России проводит большую работу в этом направлении. За последние 10 лет приняты десятки федеральных законов, создавших условия для качественного освоения Арктической зоны, социальных и экономических преобразований в регионе. Реализуется стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Он отметил, что претворяется в жизнь план развития Северного морского пути, в рамках которого строятся ледоколы и танкеры, порты и терминалы, орбитальные спутники и аварийно-спасательный флот. В Арктике действуют территории опережающего развития и крупнейшая в мире особая экономическая зона, реализуются мегапроекты, объемы инвестиций по которым достигают триллионов рублей. В соответствии с поручением президента РФ разработаны планы развития 16 стратегически важных арктических опорных пунктов, говорится в обращении.

"Задача - сделать Арктику территорией устойчивого развития и промышленного прогресса. Здесь сосредоточены мощная ресурсная база и большие возможности для развития транспортных коридоров. На протяжении многих лет Россия сохраняет лидерские позиции в Арктике. Наша задача - не только удержать их, но и сделать Арктику территорией устойчивого развития, экологического благополучия, научного и промышленного прогресса. Для этого необходимо объединять интеллектуальные, человеческие и инфраструктурные ресурсы. И на первый план в этой работе выходят такие инициативы как ваш молодежный форум", - добавил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

О форуме

IV Всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске на базе Академии развития гражданского общества "Добрино". В мероприятии принимают участие около 500 молодых ученых, исследователей, экологических волонтеров от 14 до 35 лет 64 регионов России, а также еще из 16 стран. Для активистов пройдут образовательные экскурсии на крупнейшие предприятия Крайнего Севера, экскурсии, ночные арктические уборки, а также олимпийские зарядки и арктический забег.

Форум проходит в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.