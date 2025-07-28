Глава движения "Другая Украина" заявил, что Владимир Зеленский "трусливо поджав хвост, пошел на попятную"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский резко переиграл решение по НАБУ и САП не потому, что испугался гнева народа, а потому, что почувствовал угрозу не получить финансирование со стороны Европы. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Естественно, политического клоуна испугал вовсе не новый майдан, а угроза не получить европейские деньги. Кроме природной трусости, сыграла жадность", - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Медведчук подчеркнул, что за Зеленского были силовики, не говоря уже о ближайшем окружении. "Но он струсил и сдал назад. Как только за спиной у него не оказалось силы, как только решение нужно было принять самому и пойти на риск, он, трусливо поджав хвост, пошел на попятную", - считает политик.

Он уточнил, что немецкая газета Junge Welt слила информацию, что украинские чиновники, занимающиеся борьбой с коррупцией, пожаловались в ЕС. "Там пригрозили Зеленскому, что закон помешает возможному вступлению страны в Евросоюз. Этого хватило, чтобы политический клоун залепетал о том, что "пошутил" и якобы начал слушать "общественность", - продолжил Медведчук.

Однако, считает политик, дело в том, что на Украине Зеленского мнением народа никто не интересуется, а самому народу высказывать свое мнение строжайше запрещено под страхом репрессий и насильственной мобилизации. "Свое мнение" может иметь узкая прослойка общества, работающая на коллективный Запад и получающая оттуда методички, что и как делать. Поэтому "общественность", которую Зеленский решил "услышать", никакого отношения не имеет ни к украинскому народу, ни к его интересам", - заявил Медведчук.

"Сегодня Зеленский представляет из себя загнанную в угол испуганную крысу. Он ухитрился поссориться как с Россией, так и с коллективным Западом. Он еще надеется всех обмануть, надеется вернуть вчерашний день и триумфы, но это просто невозможно, - добавил политик. - Зная подлость нелегитимного, можно предположить, что Зеленский попытается обвинить в атаке на НАБУ и САП свое ближайшее окружение: Ермака, Малюка, Арахамию или кого-либо еще, но это у него не выйдет, коллективному Западу в жертву нужен он, а не кто-то из его прихлебателей. В очередной раз подставить кого-то не выйдет".

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ и пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов входят в состав контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. Зеленский изменил позицию и 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.