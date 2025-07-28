ВККС прекратила полномочия Ирины Подносовой в связи с ее смертью

Высшая квалификационная коллегия судей в ближайшее время обязана объявить конкурс на открывшуюся вакансию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, умершей 22 июля. Об этом сообщается на сайте ВККС РФ.

"28 июля состоялось внеочередное заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. ВККС РФ прекратила полномочия судьи, Председателя Верховного Суда Российской Федерации Подносовой Ирины Леонидовны на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ВККС обязана объявить конкурс на открывшуюся вакансию на своем сайте.

Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Верховный суд она возглавила 17 апреля 2024 года.