Путин в ноябре совершит визит в Киргизию

Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности стран - участниц ОДКБ, сообщил посол России в стране Сергей Вакунов

БИШКЕК, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ноябре текущего года совершит визит в Киргизию, во время которого примет участие в заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью газете "Слово Кыргызстана" сообщил посол России в Киргизии Сергей Вакунов.

По словам посла, российский президент в ноябре нынешнего года прибудет в Бишкек, чтобы принять участие в очередном заседании СКБ ОДКБ.

Как заявили ТАСС в киргизском МИД, по предварительным данным, саммит ОДКБ состоится в последних числах ноября.

Ранее сообщалось, что в середине августа в Киргизию также прибудет председатель правительства РФ Михаил Мишустин для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Киргизия в 2025 году председательствует в органах ОДКБ.