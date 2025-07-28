Глава правительства РФ посетит госпиталь для ветеранов войн и Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Омскую область.

Здесь он посетит Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн. Запланирована также встреча с главой Омской области Виталием Хоценко.

В мероприятиях поездки примут участие глава Минздрава Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Это первая поездка Мишустина в Омск на посту председателя правительства РФ. На прошлой неделе он посещал Дальний Восток (Амурскую область, Забайкалье) и Сибирь (Республику Алтай). Омская область также относится к Сибирскому федеральному округу.