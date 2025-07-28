По словам Нурлана Ермекбаева, ШОС и ОДКБ продолжают работу по обновлению правовой базы своего взаимодействия с упором на повышение практической отдачи

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена поступательно наращивать многоплановые связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев изданию "Союзники. ОДКБ".

"Намерены и далее поступательно наращивать многоплановые связи [с ОДКБ]. ШОС - открытая организация, готовая к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми международными структурами, которые разделяют наши цели и принципы", - подчеркнул он в интервью, опубликованном на сайте издания.

По словам Ермекбаева, ШОС и ОДКБ продолжают работу по обновлению правовой базы своего взаимодействия с упором на повышение практической отдачи. "На регулярной основе проводим встречи высших должностных лиц в формате ОДКБ - СНГ - ШОС. Представители Секретариата ШОС приглашаются в качестве наблюдателей на учения, проводимые под эгидой ОДКБ", - добавил генсек ШОС.

Как отметил Ермекбаев, ШОС активно действует и на региональном треке. Помимо ОДКБ, ее многолетними партнерами также является Содружество Независимых Государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийская экономическая комиссия, Организация экономического сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и другие региональные объединения.

"Сотрудничество с ОДКБ в этом ряду является показательным", - указал он.