У них достаточно серьезная поддержка, которая продемонстрирована развитием событий в США, отметил глава МИД России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Диалог Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа показывает, что в западных странах еще остаются разумные люди. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Диалог, который мы ведем с администрацией Трампа, показывает, что разумные люди на Западе еще сохраняются. И у них достаточно серьезная поддержка, которая продемонстрирована развитием событий внутри Соединенных Штатов", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия "выступала за диалог всегда, даже в самые тяжелые времена". "И, как я сказал, в холодную войну диалог никогда не прерывался между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И что еще очень важно, мне кажется, отметить сегодня, это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет, - добавил он. - Европа просто остервенела, другого слова не могу подобрать".

"Понятно, что в значительной степени это борьба за удержание власти. Они понимают, что те сотни миллиардов евро, которые вгрохали Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры, посылала наемных убийц для уничтожения наших политиков, журналистов. Все это Европа, конечно же, делает с одной и единственной целью - использовать украинцев как пушечное мясо, чтобы убрать Россию как конкурента", - заключил Лавров.