Европейцы всерьез хотят нанести поражение России, заявил глава МИД РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Западные страны требуют от России немедленного прекращения огня, чтобы выиграть для Украины время, дать ей передышку и накачать оружием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Сейчас [на Западе] от нас требуют немедленно прекратить огонь и оставить все как есть, чтобы они опять своим клиентам в Киеве выиграли передышку и продолжали их накачивать [оружием]. То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, это, по-моему, подтверждается каждый день", - подчеркнул министр.